Neratovice plánuje rozšíření solárních panelů na školy a školky
Město Neratovice na Mělnicku plánuje v letošním roce instalovat solární panely na několik školských budov. Projekt se týká čtyř mateřských škol a také 3. základní školy v ulici 28. října.
Celková hodnota zakázky se pohybuje kolem 20 milionů korun. Část nákladů pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí, kterou město již získalo.
Cílem projektu je zvýšit energetickou soběstačnost městských budov a snížit provozní výdaje za energie. Fotovoltaické systémy už Neratovice využívají i na některých dalších objektech, například na 2. základní škole, v Domě kněžny Emmy a na poliklinice.
Instalace proběhne postupně – mateřské školy by měly panely získat už v létě, zatímco na základní škole se počítá s dokončením v následujícím roce na jaře.
Město zároveň pokračuje i v dalších úsporných opatřeních, například v plánovaném zateplení plaveckého bazénu. Podobné projekty s fotovoltaikou připravují i další města ve Středočeském kraji.
