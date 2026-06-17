Neratovice nahradí zavřený zimní stadion mobilním kluzištěm
Neratovice jsou již téměř rok bez zimního stadionu, který musel být kvůli havarijnímu stavu uzavřen. Stávající objekt čeká demolice a město zároveň připravuje výstavbu nového stadionu. Do té doby však hledalo náhradní řešení pro místní bruslaře a hokejisty.
Od letošního října by proto mělo začít fungovat mobilní kluziště, jehož provoz je plánován až do března příštího roku. „Provoz mobilního kluziště by měl začít letos v říjnu a pokračovat až do března příštího roku,“ uvedla mluvčí neratovické radnice Barbora Walterová.
Ledová plocha o rozměrech 18 × 33 metrů bude vybavena mantinely, osvětlením a rolbou pro úpravu ledu. Město zároveň zvažuje její zastřešení nafukovací halou, která by umožnila komfortnější využití během zimních měsíců.
Kluziště bude sloužit školám, veřejnosti i místnímu hokejovému klubu Buldoci. „Především mladým Buldokům,“ doplnila Walterová. Ani během letní sezony by plocha neměla zůstat nevyužitá. Po překrytí speciálním plastovým povrchem nabídne prostor pro hokejbal a další míčové sporty.
Zatím není rozhodnuto, zda mobilní kluziště po dokončení nového zimního stadionu z Neratovic zmizí. Pokud se osvědčí a získá si oblibu veřejnosti, město zvažuje jeho odkoupení a další provoz.
Původní zimní stadion je uzavřen od srpna loňského roku, kdy technické posudky potvrdily jeho nevyhovující a nebezpečný stav. Radnice následně řešila, zda objekt zrekonstruovat, nebo zbourat a postavit nový. V březnu letošního roku padlo definitivní rozhodnutí pro demolici a výstavbu nového stadionu. Ten by měl být dokončen do konce roku 2028.
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