Neratovice mění pravidla pro pití alkoholu na veřejnosti. Zákaz už nebude plošný
Neratovice budou mít po devíti letech nová pravidla pro konzumaci alkoholu na veřejných místech. Zastupitelé na svém posledním zasedání před podzimními volbami schválili novou obecně závaznou vyhlášku. Na rozdíl od dosavadní úpravy už nebude zákaz platit prakticky na celém území města. Nově budou přesně vymezena konkrétní místa a jejich okolí, kde nebude možné alkohol pít ani se zdržovat s otevřenou lahví či plechovkou.
Změna přichází na základě doporučení ministerstva vnitra. To město letos na jaře upozornilo, že původní vyhláška z roku 2017 už není v souladu s aktuálními právními předpisy. Ministerstvo zároveň doporučilo rozsah omezení zmenšit.
Schválená vyhláška zatím nenabyla účinnosti. Dosavadní pravidla platí od roku 2017 a zakazují konzumaci alkoholických nápojů téměř na všech veřejných prostranstvích v Neratovicích. Týká se to například ulic, chodníků, náměstí, tržišť, parků a dalších veřejně přístupných míst bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem.
Nově budou rozhodovat konkrétní místa
Podle nové vyhlášky budou zákazová pásma přesně stanovena. Alkohol nebude možné konzumovat ani se zdržovat s otevřenými nádobami s alkoholickými nápoji například na náměstí Republiky nebo na zastávkách veřejné linkové dopravy.
Omezení se bude vztahovat také na okolí škol, školek, zdravotnických a sociálních zařízení. V těchto případech bude zákaz platit v okruhu 50 metrů.
Stejná vzdálenost bude platit také kolem dětských, dopravních a sportovních hřišť, psích hřišť a pískovišť s lavičkami. Mezi vymezená místa patří rovněž kopec Miluji nebo prostor u fontány za kinem.
Padesátimetrová ochranná pásma vzniknou také u třinácti konkrétních prodejen a dalších provozoven ve městě.
Vyhláška zároveň stanovuje několik výjimek. Omezení se nebude vztahovat na 31. prosince a 1. ledna. Alkohol bude možné konzumovat také na restauračních zahrádkách během jejich provozní doby a při veřejně přístupných společenských či jiných akcích.
Padly i návrhy na přísnější omezení
Během projednávání nové vyhlášky zazněly také názory, že by ochranná pásma měla být výrazně větší. Hovořilo se například o vzdálenosti 150 metrů. Objevil se rovněž návrh, aby se zákaz vztahoval na okolí všech prodejen ve městě, nikoliv pouze na třináct provozoven uvedených ve vyhlášce.
Tyto podněty však nebyly předloženy jako formální návrhy, a zastupitelé o nich proto nehlasovali.
Místa navrhli strážníci městské policie
Na přípravě nové podoby vyhlášky se podílela Petra Kotyzová z neratovického městského úřadu. Ta při jednání zastupitelstva vysvětlila, že padesátimetrový limit odpovídá požadavkům, které ministerstvo vnitra akceptuje.
Rozšíření zákazu na všechny prodejny by podle ní naopak nebylo v souladu s doporučením ministerstva, aby město rozsah omezení zúžilo.
Smyslem nové úpravy je podle vysvětlení na zastupitelstvu především řešit konkrétní problémová místa. Ta byla vytipována na základě zkušeností městské policie.
Kotyzová zároveň upozornila, že samotná konzumace alkoholu na veřejnosti není automaticky důvodem k zákazu. Rozhodující je především to, zda dochází k narušování veřejného pořádku.
Fotografie převzato: kostelneratovice.cz