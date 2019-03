Neratovice i Libiš dosáhly venku na jeden bod

Po úspěšné jarní premiéře, kdy oba celky mělnického regionu vybojovaly celkem pět bod, se tentokrát Neratovice i Libiš vydaly za soupeři ven. A nedopadly špatně. Je sice pravdou, že Neratovice ani Libiš nevyhrály, ale oba celky si přivezly aspoň bod.

Skvěle začala Libiš, který zásluhou trefy Vetešníka, šla už v 8. minutě do vedení. Domácí Ostrov se ale do přestávky ještě probral a dokázal vyrovnat. Přesto Libiš ve druhém poločase, vědoma si, že nemusí zůstat jen u bodu, byla opět aktivní, ale do konce utkání se už k dalšímu vedení nedostala. Penaltový rozstřel už byl hlavně loterií, kterou Libiš nezvládla. Přesto bod z Ostrova byl cenným ziskem.

Velmi dobře začaly v Nymburku i Neratovice. Po vyrovnaném poločase sice góly nepadaly, ale po přestávce byly lepší Neratovice, které se dokonce díky dvěma trefám Hrdého dostaly dvakrát do vedení. Podruhé to bylo až v 80. minutě a už to vypadalo na tři body. Jenže domácí Nymburk v 88. minutě vyrovnal a vynutil si penalty. V nich se Neratovice jednou mýlily a domů si tak přivezly „pouze“ bod. I tak může tento bod hrát důležitou roli v boji o postup.

Ostrov – Sokol Libiš 2:1 po penaltách

Branky: 36. Nýber – 8. Vetešník. Rozhodčí: Šimeček. ŽK: Vondráček – Bíba, Očovan, Macháček, Tylšar, Stibora. ČK: 66. Bíba. Poločas: 1:1. Penalty: 5:3.

Nymburk – FK Neratovice Byškovice 3:2 po penaltách

Branky: 70. a 88. Zörkler – 47. a 80. Hrdý. Rozhodčí: Nejedlo. ŽK: Bohdan, Čuřík – Hrdý, Pajkrt. Poločas: 0:0. Penalty: 5:4.

Ostatní výsledky 17. kola: Zbuzany – Motorlet Praha 2:1 po pen. (1:1), Tn. Rakovník – Souš 0:2 (0:0), Kladno – Brandýs 1:3 (1:1), Ostrá – Březová 5:0 (1:0), Meteor Praha – Mostecký FK 5:1 (1:1), Hostouň – Chomutov 2:1 (2:0).

1. Hostouň 17 11 0 2 4 45:22 35

2. Zbuzany 17 11 1 0 5 35:12 35

3. Brandýs nad Labem 17 10 1 1 5 31:20 33

4. Souš 17 9 3 0 5 33:25 33

5. FK Neratovice Byškovice 17 8 2 3 4 27:17 31

6. Meteor Praha 17 9 1 2 5 27:18 31

7. Březová 17 9 1 0 7 21:23 29

8. Motorlet 17 6 3 3 5 30:25 27

9. Chomutov 17 7 2 1 7 25:31 26

10. Ostrá 17 5 4 1 7 21:18 24

11. Kladno 17 6 1 4 6 21:22 24

12. Nymburk 17 5 2 3 7 18:29 22

13. So Libiš 17 4 3 2 8 24:35 20

14. Ostrov 17 4 1 2 10 18:37 16

15. Most 17 3 1 2 11 22:44 13

16. Tn Rakovník 17 3 0 0 14 23:42 9

(pet)