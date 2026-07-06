Neratovice Neratovicko TOP Zprávy

Neratovice hledají projektanta. Krytý bazén čeká velká modernizace i nový saunový svět

Pepa Kowanda 1167 Přečtení

Město Neratovice pokračuje v přípravách rozsáhlé rekonstrukce krytého plaveckého bazénu. Radnice vypsala veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace, která bude podkladem pro plánovanou modernizaci celého areálu. Součástí projektu má být nejen obnova technického zázemí, ale také vznik zcela nového saunového světa.

Projektant bude mít za úkol připravit dokumentaci pro stavební povolení i samotnou realizaci stavby. Rekonstrukce se zaměří především na kompletní obnovu střešního pláště, modernizaci vzduchotechniky a úpravy vnitřních prostor tak, aby odpovídaly současným požadavkům na komfort i energetickou úspornost. Nová vzduchotechnika bude zároveň dimenzována i pro plánovaný saunový svět.

Velký důraz město klade na to, aby byl provoz bazénu během přípravy i následné rekonstrukce omezen co nejméně. Projektová dokumentace proto musí počítat s etapizací stavebních prací tak, aby bazén mohl fungovat v maximální možné míře i během modernizace.

Plánovaný saunový svět má rozšířit nabídku služeb městského bazénu a vytvořit z něj modernější sportovně-relaxační centrum pro obyvatele Neratovic i návštěvníky z okolí. Kromě technických úprav se počítá také se změnou vnitřního uspořádání některých prostor, které lépe využijí kapacitu budovy.

Vypsání zakázky na projektovou dokumentaci představuje další krok k dlouhodobě připravované rekonstrukci. Po dokončení projektových prací bude moci město přistoupit k výběru zhotovitele stavebních prací a následně zahájit samotnou modernizaci bazénu.

Fotografie převzato: www.sportovisteneratovice.cz

Počet přečtení: 811

Přečtěte si také:

Na Mělnicku bourala opilá řidička, nadýchala přes 2,5 promile

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Na Mělnicku bourala opilá řidička, nadýchala přes 2,5 promile

Ve středních Čechách se rozjely první letošní mimořádné kontroly silnic

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ve středních Čechách se rozjely první letošní mimořádné kontroly silnic

Neratovice plánuje rozšíření solárních panelů na školy a školky

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Neratovice plánuje rozšíření solárních panelů na školy a školky