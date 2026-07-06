Neratovice hledají projektanta. Krytý bazén čeká velká modernizace i nový saunový svět
Město Neratovice pokračuje v přípravách rozsáhlé rekonstrukce krytého plaveckého bazénu. Radnice vypsala veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace, která bude podkladem pro plánovanou modernizaci celého areálu. Součástí projektu má být nejen obnova technického zázemí, ale také vznik zcela nového saunového světa.
Projektant bude mít za úkol připravit dokumentaci pro stavební povolení i samotnou realizaci stavby. Rekonstrukce se zaměří především na kompletní obnovu střešního pláště, modernizaci vzduchotechniky a úpravy vnitřních prostor tak, aby odpovídaly současným požadavkům na komfort i energetickou úspornost. Nová vzduchotechnika bude zároveň dimenzována i pro plánovaný saunový svět.
Velký důraz město klade na to, aby byl provoz bazénu během přípravy i následné rekonstrukce omezen co nejméně. Projektová dokumentace proto musí počítat s etapizací stavebních prací tak, aby bazén mohl fungovat v maximální možné míře i během modernizace.
Plánovaný saunový svět má rozšířit nabídku služeb městského bazénu a vytvořit z něj modernější sportovně-relaxační centrum pro obyvatele Neratovic i návštěvníky z okolí. Kromě technických úprav se počítá také se změnou vnitřního uspořádání některých prostor, které lépe využijí kapacitu budovy.
Vypsání zakázky na projektovou dokumentaci představuje další krok k dlouhodobě připravované rekonstrukci. Po dokončení projektových prací bude moci město přistoupit k výběru zhotovitele stavebních prací a následně zahájit samotnou modernizaci bazénu.
Fotografie převzato: www.sportovisteneratovice.cz