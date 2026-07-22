Neratovice hledají nového provozovatele sběrného dvora.
Město Neratovice připravuje změny v oblasti nakládání s odpady. Vypsalo výběrové řízení na nového provozovatele sběrného dvora, který bude mít na starosti nejen jeho běžný provoz, ale také vznik nového Re-Use centra. To nabídne obyvatelům možnost dát použitelným věcem druhý život místo toho, aby skončily na skládce.
Nový provozovatel bude zajišťovat kompletní chod sběrného dvora, včetně přebírání a třídění odpadů od občanů. Součástí zakázky je také vybudování a provoz Re-Use centra, kde budou moci lidé odevzdat zachovalé předměty, které už sami nevyužijí, ale mohou ještě dobře posloužit někomu dalšímu.
Cílem projektu je podpořit opětovné využívání věcí, snížit množství odpadu a nabídnout obyvatelům možnost získat funkční vybavení za symbolickou cenu nebo zdarma. Re-Use centra se v posledních letech stávají stále oblíbenější součástí odpadového hospodářství českých měst.
Zakázka bude uzavřena na několik let a město od nového provozovatele očekává kvalitní služby i moderní přístup k nakládání s odpady. Zájemci o provoz mohou své nabídky podávat v termínu stanoveném zadávací dokumentací.
Pokud vše půjde podle plánu, obyvatelé Neratovic se mohou v budoucnu těšit nejen na fungující sběrný dvůr, ale také na nové místo, kde dostanou nepotřebné věci druhou šanci.
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