Neratovice budou mít venkovní kluziště. Brusle si bude možné zapůjčit přímo na místě
Obyvatelé Neratovic by si měli v zimní sezoně 2026/2027 opět užít veřejné bruslení. U Duhového hřiště v Kojetické ulici se připravuje mobilní kluziště, které má dočasně nahradit místní zimní stadion. Ten zůstává mimo provoz kvůli technickým problémům.
Ledová plocha nabídne prostor pro veřejnost
Plánované kluziště má mít rozměry 30 × 18 metrů, což představuje plochu přibližně 540 metrů čtverečních. Návštěvníci budou moci využít nejen samotný led, ale také půjčovnu bruslí, pokladnu, osvětlení a základní zázemí. Počítá se rovněž s občerstvením a gumovými podložkami, které usnadní pohyb mimo ledovou plochu.
Díky půjčovně by si mohli zabruslit také lidé, kteří nemají vlastní vybavení. Organizátoři navíc počítají s možností online rezervací.
Provoz se plánuje od listopadu do března
Podle zveřejněného harmonogramu by kluziště mělo fungovat od 1. listopadu 2026 do 10. března 2027. Ve všedních dnech se předběžně počítá s odpoledním provozem od 14:30 do 19:00. O víkendech by se mělo bruslit už od 9:00, přičemž zavírací doba je plánována na 19:00.
Uvedené termíny a provozní hodiny se ještě mohou změnit. Důležitou roli bude hrát počasí i technické podmínky pro udržování ledu. Návštěvníci by proto měli před cestou sledovat aktuální informace města nebo provozovatele.
Dočasné řešení po uzavření zimního stadionu
Mobilní kluziště má pomoci zachovat možnost rekreačního bruslení v době, kdy neratovický zimní stadion nemůže sloužit veřejnosti. Důvodem uzavření jsou technické nedostatky, které se týkají mimo jiné elektroinstalace a požární bezpečnosti.
Město pro sezonu 2026/2027 uzavřelo smlouvu se společností M. R. Kluziště. Uváděná cena pronájmu činí 1 415 500 korun; další výdaje mohou souviset například s energiemi a běžným provozem.
Kdy a kde si zabruslit?
Dočasný sportovní areál má vzniknout u Duhového hřiště v Kojetické ulici v Neratovicích. Vstup bude zpoplatněn, konkrétní ceny ani podrobné podmínky rezervací však zatím nejsou potvrzeny.
Mobilní kluziště má městu posloužit jako přechodné řešení, než se podaří vyřešit budoucnost zimního stadionu. Neratovice zároveň připravují záměr nového sportovního areálu, jehož dokončení se předběžně zvažuje do konce roku 2028. Tento termín je však zatím pouze plánovaný.
Pokud se projekt uskuteční podle předpokladů, nabídne nadcházející zimní sezona místním obyvatelům další možnost, jak trávit volný čas aktivně i bez funkčního zimního stadionu.
Zdroj: Obci.cz – Neratovice chystají zimní kluziště u Duhového hřiště. Brusle si návštěvníci budou moci půjčit na místě
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