Nejstarší koupaliště v Česku najdete na Mělnicku. Želízy se zapsaly do České knihy rekordů
Obec Želízy na Kokořínsku se může pochlubit jedinečným prvenstvím. Místní koupaliště bylo oficiálně uznáno jako nejstarší dochované koupaliště v České republice a zapsáno do České databanky rekordů Agentury Dobrý den.
Historie areálu sahá až do roku 1895, kdy se koupaliště poprvé objevilo na historických mapách. Podle dostupných pramenů slouží veřejnosti nepřetržitě už více než 130 let a dodnes patří mezi oblíbená místa pro letní osvěžení.
Koupaliště se nachází v malebném prostředí Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, jen několik minut chůze od známých pískovcových soch Čertovy hlavy a dalších turistických cílů. Díky tomu sem každoročně míří nejen místní obyvatelé, ale také výletníci z celého Česka.
Areál nabízí bazén o rozměrech 20 × 40 metrů, oddělené brouzdaliště s dětskou skluzavkou, travnaté plochy pro odpočinek, převlékárny, sprchy i občerstvení. Voda je napouštěna z vlastní studny s pitnou vodou a během sezony je zajištěn pravidelný hygienický dohled. Součástí areálu je také kemp, který využívají návštěvníci přijíždějící na delší pobyt.
Získání rekordu je pro obec významným oceněním a potvrzením bohaté historie tohoto místa. Želízské koupaliště tak není jen místem pro letní koupání, ale i zajímavou součástí historie české rekreace.
Pokud plánujete výlet na Kokořínsko, můžete návštěvu koupaliště spojit s procházkou ke skalním reliéfům Václava Levého, jeskyni Klácelka nebo dalším přírodním zajímavostem v okolí. Právě spojení historie, krásné přírody a příjemného koupání dělá ze Želíz oblíbený cíl letních výletů.
Fotografie převzato www.zelizy.cz