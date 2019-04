Nejenom „zlatá šedesátá“ se představí ve Staré Mydlárně

Zní to až neuvěřitelně, ale kapela, která přesně po roce zamíří do mělnického klubu letos slaví půl století od svého založení! V roce 1969 totiž poprvé vystoupila v tehdy nově založeném pražském klubu 007 Strahov, jenž funguje doposud…

Jimi Hendrix, Rolling Stones, Cream a vlastní převážně bluesová tvorba. To je ve zkratce repertoár blues-rockové kapely Ex Post z kdysi „černého“ Kladna. Krom kladenské legendy Jaroslava Bartáka, kapelníka s nezaměnitelným hlasem, v ní můžeme slyšet i hostímskou baskytarovou stálici Františka Nováka a další kladenskou hvězdu – pulzujícího Michala Prokopa na bicí. Jarda Barták hrál původně i se svým rodinným triem Dynamo a před třemi lety vydal autorské album „Hala bala blues“. No a loni v listopadu vznikla další „placka“ pod příznačným názvem „To chce jen čas…“, které představí i v Mydlárně tento pátek 5. dubna v obvyklou dobu od 21 hodin.

A tak určitě doražte, neboť se zde opět rozezní muzika, která se již stala „klasikou“ a zároveň nové pecky této skvělé kapely…

mar