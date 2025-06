Nechtějí změnu, chtějí moc. Ředitel městské policie odmítá tlak na odvolání

Ve čtvrtek 26. června bude na zastupitelstvu města ve Štětí projednáván návrh na odvolání ředitele městských strážníků Rudolfa Novotného. Podnět vzešel od opozice a části strážníků. Podle Novotného ale nejde o skutečný problém uvnitř služebny, nýbrž o uměle vytvořený spor, za kterým vidí osobní ambice, manipulaci a snahu o převzetí moci zevnitř. „Místo spolupráce přišla skrytá kampaň a snaha o sesazení,“ říká v otevřeném rozhovoru pro Mělnicko.

Chtějí vás odvolat z funkce ředitele městské policie. Jak reagujete na kritiku?

Když jsem nastoupil do vedení a začaly se na sociálních sítích objevovat komentáře, byl jsem upřímně překvapený, kolik lží, urážek a nenávisti se může šířit. Postupem času se ale ukázalo, že i negativní reklama může být svým způsobem přínosná. Městská policie si získala podporu veřejnosti a lidé naši práci oceňují. To mě těší nejvíc.

Jak reagujete na až nenávistné ohlasy?

Několikrát jsme vydali oficiální vyjádření k problémovým situacím, ale osobně se do debat na sociálních sítích nezapojuji a ani to neplánuji. Mnohem důležitější je pro mě věnovat čas a energii práci na služebně. Nejlepší výsledky člověk odvádí v prostředí, kde je klid na práci a nejlépe žádné spory mezi pracovníky.

Co je podle vás hlavní příčinou těchto sporů?

Podle mě jde z velké části o uměle vyvolaný konflikt. Hlavní roli hrají osobní ambice a napjaté vztahy uvnitř týmu.

Kdy jste poprvé zaznamenal, že je v týmu napětí?

Do funkce jsem nastoupil v březnu 2023. O měsíc později jsem jmenoval pana Fejtka svým zástupcem. Postupně jsem ale zjistil, že jedná bez mého vědomí, zasahuje do rozhodnutí, která mu nepřísluší, a v podstatě řídí a manipuluje částí strážníků za mými zády.

Jak jste na tuto situaci reagoval?

V prosinci 2024 jsem se rozhodl ho z pozice zástupce odvolat a nabídnout mu místo operačního strážníka. Ačkoliv navenek tvrdil, že s tím nemá problém, vnímal to pravděpodobně jako osobní ponížení. Následně si kolem sebe vytvořil skupinu déle sloužících strážníků a začal vytvářet tlak na mé odvolání.

Veřejně je známo, že se chce přihlásit do výběrového řízení na vaši pozici…

Tvrdí, že by strážníkům zlepšil podmínky, řidal peníze, dal více volnosti. Slibuje ale vzdušné zámky, kterí nemůže splnit. Do výběrového řízení se už hlásil asi před dvanácti lety, ale tehdy ho výběrová komise nedoporučila.

Změnilo se po vašem nástupu personální složení týmu?

Fluktuace byla podobná jako jinde při změně vedení. Celkem odešlo sedm strážníků, z nichž pět u nás pracovalo méně než čtyři roky. Podařilo se ale tým opět doplnit a dostat se na ideální stav – 20 strážníků v přímé službě. Díky tomu můžeme zajistit nepřetržitý provoz dvou dvoučlenných hlídek.

Jak si stojí město Štětí z hlediska kriminality?

Kriminalita má v posledních letech klesající tendenci. Nejčastěji řešíme dopravní přestupky, špatné parkování, cyklisty bez osvětlení a v létě pak rušení nočního klidu.

Jaké jsou vztahy mezi vámi a kolegy?

Řekl bych, že velmi dobré. Vztahy jsou téměř přátelské. Někteří kolegové se na mě často obracejí i s osobními věcmi, což beru jako známku důvěry.

Co od vašeho nástupu do funkce nejvíce povedlo?

Od začátku se snažím budovat jednotný kolektiv a ke všem přistupovat stejně. Všichni u mě mají dveře otevřené. Na rozdíl od minulého vedení, které upřednostňovalo „své lidi“ nebo příbuzné, jsem zavedl rovný přístup. Lidé ocenili například změnu ve vzhledu strážníků. Dnes chodí častěji v modrých polokošilích místo černých triček s taktickou výstrojí. To přispívá k tomu, že působíme vstřícněji a občané se na nás nebojí obracet s problémy. Podařilo se nám získat výrazně levněji služební vůz a také máme nový kamerový systém, který zvyšuje dohled nad městem.

A naopak – co je podle vás potřeba ještě zlepšit?

Vždy je co zlepšovat. Rád bych posílil systém vzdělávání a odborné přípravy strážníků. Také zázemí služebny už neodpovídá současným potřebám jak kapacitně, tak bezpečnostně. To bude další výzva.