Nechat se očkovat proti chřipce? Stovky lidí kvůli nemoci ročně končí na JIP

Chřipkou v Česku každoročně onemocní statisíce až milion obyvatel, zhruba 1 500 pacientů dle SZÚ na tuto nemoc také zemře. I přes apel, že očkování je nejlepší ochranou proti komplikovanému průběhu tohoto infekčního onemocnění, je proočkovanost české populace dlouhodobě velmi nízká. Dle dat Eurostatu je u nás v populaci 65+ (která má očkování v ČR plně hrazené) očkován jen asi každý čtvrtý. Evropský průměr (EU27) přitom činí 48 %. Nejlépe jsou na tom v tomto ohledu Dánové, očkováno proti chřipce je zde 78 % seniorů.

Očkování může nákaze zcela zabránit, nebo zmírnit či eliminovat riziko komplikovaného průběhu nemoci. To může ohrožovat zejména starší pacienty či chronicky nemocné. Pokud má nemoc závažný průběh, může končit až hospitalizací pacienta. Jen mezi klienty VZP bylo vloni z tohoto důvodu hospitalizováno 2 600 lidí. Státní zdravotnický ústav v loňské chřipkové sezóně evidoval 400 případů, kdy byli pacienti kvůli závažnému průběhu nemoci hospitalizováni dokonce v režimu intenzivní péče.

Hrazené očkování

Očkování proti chřipce mají plně hrazené senioři nad 65 let a další zákonem vyjmenované skupiny, jako jsou právě chronicky nemocní, rizikoví pacienti s diabetem, s nemocemi srdce či dýchacích cest, dále lékaři a pracovníci ve zdravotnictví, obyvatelé domovů pro seniory atd. Vloni této možnosti využilo zhruba 400 tisíc klientů VZP, kteří patří do některé z vyjmenovaných kategorií. Jejich počet v čase roste jen velmi mírně.

Počet očkovaných pojištěnců VZP ČR proti chřipce (z veřejného zdravotního pojištění)

2021 2022 2023 Ženy 206 943 207 670 216 001 Muži 180 288 180 179 188 422 387 231 387 849 404 423

Ostatní zájemci o očkování, kteří nespadají do definovaných skupin, si jej musí uhradit samy. VZP ČR svým klientům nabízí příspěvek na toto očkování ve výši 300 Kč pro děti do 18 let a 200 Kč pro dospělé.

Nejvyšší čas na očkování

Ideální doba pro očkování proti chřipce je právě teď. Pokud je vakcína aplikována v tomto období, je vysoce pravděpodobné, že ochrání očkovaného v době chřipkové epidemie, která obvykle nastává mezi prosincem a březnem. Vakcína začne působit zhruba 14 dní po aplikaci, proto je důležité neotálet s očkováním.

Virus chřipky se neustále vyvíjí a mění, což znamená, že i složení vakcíny musí být pravidelně aktualizováno. Doporučené složení vakcíny vychází z analýz Světové zdravotnické organizace (WHO), která shromažďuje data z více než stovky laboratoří po celém světě, včetně těch z České republiky. Na základě těchto analýz a doporučení WHO vzniká složení vakcíny pro nadcházející sezónu, které schvaluje Evropská agentura pro léčivé přípravky.