Nafta na Mělnicku už stojí přes 35 korun za litr. Pohonné hmoty dál zdražují
Motoristé na Mělnicku si za tankování opět připlatí. Cena nafty už překročila hranici 35 korun za litr a společně s benzinem pokračuje v růstu. Přesto patří Mělnicko stále mezi okresy, kde řidiči natankují v rámci Středočeského kraje nejlevněji.
Průměrná cena benzinu Natural 95 ve Středočeském kraji se aktuálně pohybuje kolem 39,54 Kč za litr, zatímco za litr nafty řidiči zaplatí přibližně 35,78 Kč. Oproti předchozímu týdnu zdražil benzin zhruba o 48 haléřů a nafta o 49 haléřů.
Ani přes pokračující růst cen na tom Mělnicko není ve srovnání s ostatními okresy špatně. Právě zde lze podle aktuálních údajů natankovat nejlevněji v celém Středočeském kraji. Na opačném konci pomyslného žebříčku je Benešovsko, kde jsou pohonné hmoty nejdražší.
Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je situace pro řidiče výrazně méně příznivá. Litr nafty je přibližně o pět korun dražší a benzin zdražil zhruba o dvě a půl koruny za litr. Za plnou nádrž tak motoristé zaplatí o několik stovek korun více než před rokem.
O dalším vývoji cen rozhodne především situace na světových trzích s ropou a vývoj velkoobchodních cen pohonných hmot. Pokud se současný trend nezmění, mohou ceny na čerpacích stanicích růst i v následujících týdnech.
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