Na železniční trati Čelákovice–Neratovice vymění most

Na železniční trati Čelákovice–Neratovice bude za výluky provozu na trati vyměněn most. Již nyní začínají přípravné práce, které zasáhnou do režimu jízdy na D10 u Brandýsa nad Labem. Odstranění stávajícího mostu se plánuje na víkendovou noc z 10. na 11. srpna. Následně proběhne výstavba nového mostu. Práce potrvají až do listopadu 2024.

„Z důvodu přípravných prací bude omezen provoz na D10 již od soboty 20. července od 16:00. Dojde k omezení, kdy bude uzavřen odstavný pruh směr Turnov a rychlost bude snížena na 80 km/hod. Obdobně bude omezen provoz ve směru na Prahu, a to 1. srpna. Následně provedeme za vyloučení dopravy na dálnici D10 o víkendové noci z 10. na 11. srpna odstranění stávajícího mostu,“ říká Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CZ, která má práce na starosti.

Úplná uzavírka dálnice D10 mezi Exity 10 a 14 potrvá maximálně 14 hodin. Objízdná trasa bude řádně vyznačena.

Podobná uzavírka se uskuteční ještě o víkendu v polovině října 2024, kdy proběhne instalace konstrukce nového mostu.

Po dobu prací na výměně železničního mostu, tj. červenec–listopad 2024, bude na trati mezi stanicemi Lázeň Toušeň – Brandýs nad Labem výluka. Během výluky bude zavedena náhradní autobusová doprava. Autobusy budou vedeny po komunikacích II/245 a II/610 a obslouží všechny nácestné vlakové stanice a zastávky přímo v obci nebo na příslušné autobusové zastávce na dané komunikaci.

Nový železniční most přes dálnici D10 u Brandýsa nad Labem bude obloukový o rozpětí 68 metrů. Současně dojde k vyrovnání geometrické polohy koleje, rekonstrukci železničního svršku a spodku v celém řešeném úseku a dalším souvisejícím pracím.