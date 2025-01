Na střední školy se přihlásí přes 100 tisíc deváťáků, predikuje MŠMT

K přijímacím zkouškám na střední školy by se mělo letos podle odhadů dostavit přes 100.000 uchazečů z devátých tříd, podobně jako loni jde o relativně silný ročník. Novinářům to dnes řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal na tiskové konferenci uvedl, že se od minulých let nebudou dramaticky lišit ani kapacity středních škol. V minulých letech se hovořilo o nedostatku míst v některých žádaných oborech, například na gymnáziích v Praze.

Jednotnou přijímací zkoušku budou uchazeči o maturitní obory, s výjimkou oborů s talentovou zkouškou, a sportovní gymnázia skládat pro čtyřleté obory v pátek 11. dubna a v pondělí 14. dubna, pro víceletá gymnázia 15. a 16. dubna. Elektronický systém pro podávání přihlášek by se měl rodičům a dětem otevřít o půlnoci z 31. ledna na 1. února, řekla ředitelka státní organizace Cermat Barbora Rosůlková. Přihlášky budou uchazeči moci podávat do 20. února.

Loni se podle dat ministerstva z května hlásilo v prvním kole přijímání na střední školu více než 99.000 deváťáků, a to včetně oborů, ve kterých nekonali jednotnou přijímací zkoušku. Letos by podle kvalifikovaných odhadů ministerstva mělo jít k přijímacím zkouškám na střední školy 102.500 deváťáků. Počet zájemců o středoškolské studium předpokládá ministerstvo na 111.500, z toho zhruba 9000 až 10.000 zájemců se bude zřejmě hlásit odjinud než ze základní školy, uvedlo ministerstvo na webu. Do odhadu nejsou započítaní uchazeči o studium víceletých gymnázií.

K jednotné přijímací zkoušce na maturitní obory středních škol se loni přihlásilo víc než 121.000 uchazečů, na čtyřleté maturitní obory a obory nástavbového studia si podalo přihlášku asi 94.000 uchazečů, další se hlásili na víceletá gymnázia. Zájem o některé obory, jako jsou gymnázia, v minulých letech například v Praze výrazně převyšoval nabídku míst. Poptávka se lišila regionálně.

Informace o kapacitách škol a přijatých žácích z loňského roku si zájemci mohou najít na webu Vzdělávání v datech. To jim podle Zatloukala může pomoci při rozhodování.

O současné nabídce škol bude mít ministerstvo podle Beka informace až ve chvíli, kdy školy doplní kapacity do systému pro přijímací řízení DiPSy. „Tam budeme teprve vidět, o kolik se podařilo navýšit tu kapacitu zejména tam, kde chyběla,“ řekl. Ministerstvo podle něj dělá vše pro to, aby žádosti zřizovatelů o zápis do rejstříku byly včas vyřízené. Střední školy nahrávají do systému DiPSy kritéria přijímacího řízení a nabízené kapacity pro první kolo přijímacích zkoušek do konce ledna.

K 30. září 2024 byly kapacity SŠ ve všech ročnících v Česku 691.585 míst. Žáků SŠ je podle odhadů zhruba 480.000 až 500.000, uvedlo ministerstvo na webu.

Žáci devátých tříd základních škol si letos budou moci nově zdarma vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto díky projektu Cermatu a ministerstva školství. Testy nanečisto se budou konat 28. ledna. Zapojení základních škol do projektu je dobrovolné. Testy si základní školy budou vyhodnocovat samy, Cermat jim poskytne podporu.

Uchazeči budou moci i letos podávat přihlášky elektronicky přes systém DiPSy, papírově s podporou elektronického systému nebo čistě papírovou formou. Stejně jako v minulém školním roce si mohou žáci podat až pět přihlášek, z toho tři do oborů bez talentové zkoušky a dvě do oborů s talentovou zkouškou.

Zdroj: ČTK