Na silnici II/608 u Veltrus začíná stavba nové okružní křižovatky. Řidiče čekají semafory i omezení
Řidiči projíždějící mezi Veltrusy a Úholičkami musí od začátku letních prázdnin počítat s dopravním omezením. Na křižovatce silnice II/608 s odbočkami na Veltrusy a Novou Ves začala výstavba nové okružní křižovatky, která má zvýšit bezpečnost i plynulost provozu.
Stavební práce si vyžádaly zavedení kyvadlového provozu řízeného semafory. Doprava bude místem projíždět pouze jedním jízdním pruhem, a řidiči by proto měli počítat se zdržením zejména ve špičkách.
Nová okružní křižovatka nahradí stávající nepřehledné křížení komunikací, kde v minulosti docházelo k dopravním nehodám. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost všech účastníků silničního provozu a usnadnit napojení okolních obcí na frekventovanou silnici II/608.
Stavba bude probíhat po etapách tak, aby byl provoz po celou dobu zachován alespoň v omezeném režimu. Řidiči by měli sledovat aktuální dopravní značení a při průjezdu stavbou dbát zvýšené opatrnosti.
Omezení potrvají několik měsíců, přičemž dokončení nové okružní křižovatky je plánováno ještě v letošním roce. Po jejím zprovoznění by měla být doprava v tomto úseku bezpečnější a plynulejší.
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