Na silnici I/9 přibudou radary. Řidiči si budou muset dát pozor v Tupadlech a Želízech
Řidiči projíždějící po silnici I/9 mezi Mělníkem a Českou Lípou budou muset v některých úsecích více hlídat rychlost. V Tupadlech a Želízech totiž vzniknou místa s automatickým měřením rychlosti. První zařízení už je připravené, druhé přibude po dokončení oprav silnice.
V Tupadlech je radarové zařízení již namontované a podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je vše připraveno k zahájení měření. Řidiči tak musí počítat s tím, že překročení povolené rychlosti bude v tomto úseku možné automaticky zaznamenat.
Druhé místo vznikne v nedalekých Želízech. Instalace radaru je zde naplánována až po dokončení oprav povrchu vozovky. Přesný termín spuštění měření tak bude záviset také na průběhu stavebních prací.
Nová opatření mají přispět především k dodržování stanovené rychlosti na frekventované silnici I/9. Ta spojuje Mělník s Českou Lípou a patří mezi významné dopravní tahy v regionu.
Pro řidiče to znamená jediné – při průjezdu Tupadly a později také Želízy bude potřeba rychlost sledovat pozorněji. Automatické měření totiž může znamenat pokutu i v případě, kdy řidič překročení rychlosti nezaregistruje.
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