Na okraji Mělníka vzniká nová nákupní zóna

Na okraji Mělníka směrem od Liběchova vyrůstá nová obchodní zóna, která má výrazně proměnit podobu této části města. Na ploše zhruba 20 tisíc metrů čtverečních vzniká retail park, jehož hlavními taháky budou supermarket Albert a vůbec první pobočka McDonald’s ve městě. Otevření je plánováno na podzim letošního roku.
Obchodní areál se buduje mezi silnicí I/9 a ulicí Na Průhoně. Supermarket bude stát blíže k hlavní komunikaci, zatímco restaurace rychlého občerstvení vyroste u velkého kruhového objezdu na příjezdu do města. Součástí projektu budou také další menší prodejny a dostatečná kapacita parkovacích míst.
Podle informací zveřejněných v regionálním tisku, například v Mělnický deník, má nová nákupní zóna přinést obyvatelům města širší možnosti nákupů i služeb a zároveň zatraktivnit vstupní část Mělníka.
Obrázek slouží pouze pro ilustrativní účely