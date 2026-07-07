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Na Mělníku začala uzavírka části Bezručovy ulice. Řidiče čekají objížďky až do konce července

Pepa Kowanda 1887 Přečtení

Řidiči na Mělníku musí od úterý 7. července počítat s dopravním omezením v části Bezručovy ulice. Uzavřen je úsek za kruhovým objezdem u obchodního centra Tesco ve směru na Podolí. Důvodem jsou stavební práce spojené s napojením nové bytové výstavby na vodovodní a kanalizační síť.

Úplná uzavírka se týká běžné automobilové dopravy. Průjezd bude umožněn pouze vozidlům integrovaného záchranného systému a linkovým autobusům, jejichž trasy zůstávají beze změny.

Motoristé budou muset využít vyznačenou objízdnou trasu, která vede po ulicích Vodárenská, Chloumecká, Řípská, Klášterní a Na Malém Spořilově. Řidiči by proto měli počítat s delší dobou jízdy zejména v dopravních špičkách.

Omezení je podle současného harmonogramu naplánováno do 31. července. Pokud však budou stavební práce postupovat podle plánu, mohla by být uzavírka ukončena dříve.

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