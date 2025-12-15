Na Mělníku vznikne přístaviště rekreačních plavidel

Město Mělník a Ředitelství vodních cest ČR plánují v rámci podpory rozvoje vodní turistiky výstavbu veřejného přístaviště pro krátkodobé stání malých rekreačních plavidel ve městě Mělník. Navrhované přístaviště má sloužit nejen návštěvníkům města připlouvajícím na malých plavidlech, ale tak přinese občanům možnost zastavení vlastních, či zapůjčených plavidel ve svém městě.
Veřejné přístaviště připravuje Ředitelství vodních cest ČR pro uspokojení zájmu vodních turistů o bezpečné a pohodlné vyvázání v blízkosti soutoku Labe a Vltavy. „Potřebnost doplnění této infrastruktury dokládají výsledky letošní rekordní plavební sezóny, kdy dosavadních 11 veřejných přístavišť navštívilo v roce 2025 celkem 3165 lodí, což je o 40 % více než v předchozím roce,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR, jež je investorem a provozovatelem přístavišť.
„Město Mělník leží na soutoku dvou největších českých řek, ale tento potenciál využíváme zatím velmi omezeně. Proto jsem rád, že se podařilo na tomto projektu dohodnout s Ředitelstvím vodních cest ČR a společně nalézt řešení, které povede k obnově života na soutoku a na březích. Místo je velmi oblíbené a v blízkosti historického centra města.“ uvedl starosta města Mělník Tomáš Martinec.
Pro polohu přístaviště se zvažovalo několik alternativ. Původně zamýšlené umístění na pravém břehu vedle areálu Českých přístavů u starého silničního mostu, známé jako Vinařství, se ukázalo jako neprůchozí, neboť se nepodařilo získat povolení Českých přístavů se zřízením přístupu pro veřejnost. Aktuálně sledovaná varianta přístaviště je na pravém břehu řeky přibližně 700 m proti proudu nad soutokem s Vltavou, přímo naproti bývalým slunečním lázním. Je navržena do stávající zátoky tak, že ani v nejmenším nezasahuje do profilu říčního koryta.