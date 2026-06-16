Na Mělníku vyroste nová nákupní zóna
Na Mělníku v Kokořínské ulici se připravuje výstavba nové nákupní zóny. Městští zastupitelé schválili plánovací smlouvu mezi městem a společností Tome Reality Mělník, která projekt připravuje. Nový obchodní areál má vzniknout v prostoru současné plynové čerpací stanice.
Součástí projektu nebude pouze několik obchodů, ale také nová dopravní a technická infrastruktura. Plán počítá s vybudováním komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, kanalizace a dalších přípojek. Podle dokumentů by mohlo jít přibližně o sedm obchodních jednotek, přičemž rozsah areálu má být podobný Family Centru v Bezručově ulici.
Investor Pavel Tomeček uvedl, že projekt je zatím v počáteční fázi a další podrobnosti ani termín zahájení výstavby zatím nechce zveřejňovat.
Schválená smlouva stanovuje, že veškeré náklady na novou infrastrukturu uhradí developer. Po dokončení budou některé komunikace, chodníky a další veřejné prvky bezplatně převedeny do vlastnictví města. Investor se také zavázal finančně přispět na rozvoj městské infrastruktury.
Podle harmonogramu má být žádost o povolení stavby podána do šesti měsíců od uzavření smlouvy. Samotná realizace pak bude záviset na získání všech potřebných povolení od příslušných úřadů a institucí.
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