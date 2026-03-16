Na Mělník se vracejí filmaři. V centru města se bude natáčet nový film
Město Mělník se znovu stane kulisou pro filmové natáčení. Na začátku dubna dorazí do centra filmový štáb, který zde bude pracovat na připravovaném projektu s názvem El Russo. Natáčení bude probíhat nejen přes den, ale také v nočních hodinách.
Podle informací města se filmové kamery objeví v centru od 2. dubna od 15:00 do 3. dubna do 4:00 ráno. V této době bude možné v ulicích potkat filmaře, techniku i další členy štábu. Některé lokality mohou být dočasně omezené nebo uzavřené kvůli natáčení jednotlivých scén.
Obyvatelé i návštěvníci by proto měli počítat s větším pohybem techniky, filmového vybavení a štábu v historickém centru. Natáčení ale zároveň přináší i zajímavou podívanou – lidé mohou mít možnost sledovat, jak vznikají filmové scény přímo v ulicích města.
Mělník patří mezi lokality, které filmaři vyhledávají poměrně často. Díky své atmosféře a historickému prostředí se město pravidelně objevuje ve filmech, seriálech i televizních projektech.
