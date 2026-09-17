Na Mělník dorazily kolotoče. Během vinobraní budou v bezplatné zóně
Mělník se připravuje na letošní vinobraní a do města už dorazily první pouťové atrakce. Zatím jsou složené na návěsech zaparkovaných u koupaliště. Od pátku 18. do neděle 20. září se však přesunou do centra, kde budou po dobu slavností lákat návštěvníky.
Celkem se během vinobraní představí přibližně třicet různých atrakcí. Výhodou pro návštěvníky je, že budou umístěny v bezplatné části slavností, takže za vstup do této zóny nebude nutné platit.
Mělnické vinobraní tradičně nabízí program pro všechny věkové skupiny. Letos je připraveno zhruba sedmdesát vystoupení na pěti scénách a návštěvníci budou moci vybírat také ze zhruba 150 stánků.
Pouť zdarma zabere část centra Mělníka
Bezplatná zóna s pouťovými atrakcemi bude rozprostřena v širším okolí náměstí Karla IV. a přilehlých ulic. Prostor bude sahat až směrem k Tyršově a Seifertově ulici.
Zóna může být zajímavou alternativou především pro rodiny, které chtějí během vinobraní využít pouťové atrakce, ale neplánují navštívit placenou část slavností.
Děti do 15 let mají vstup na vinobraní zdarma i během placeného programu v pátek a v sobotu. Pro dospělé jsou k dispozici jednodenní i dvoudenní vstupenky. Dvě dvoudenní vstupenky pro rodiče vyjdou na 1000 korun, při zakoupení dvou jednodenních vstupenek zaplatí 800 korun.
Kdo chce využít pouze bezplatnou zónu a pouťové atrakce, vstupné za samotný prostor s atrakcemi platit nemusí.
Kolotoče pojedou až do noci
Pouť nebude během slavností fungovat pouze přes den. V pátek a v sobotu budou atrakce v bezplatné zóně podle pořadatelů v provozu až do jedné hodiny po půlnoci.
V neděli, kdy letošní vinobraní končí, bude provoz atrakcí kratší. Návštěvníci je budou moci využívat do 18 hodin.
Mělnické vinobraní tak kromě hudebního a kulturního programu nabídne také tradiční pouťovou zábavu. První kolotoče už ve městě čekají na své návštěvníky.
Fotografie převzato: FB město Mělník