Na Mělnicku se objevilo početné stádo i s mláďaty
Na poli nedaleko Starých Ouholic na Mělnicku se objevilo početné stádo divokých prasat. Na záběrech bylo zachyceno celkem devatenáct zvířat, včetně mláďat. Setkání s takovou skupinou může člověka zaskočit, zvlášť pokud se divočáci objeví v blízkosti obce nebo silnice.
Jak se v podobné situaci zachovat? Podle mělnických myslivců je především důležité zachovat klid a nesnažit se zvířata zahánět.
„Divočáci o člověku většinou vědí dříve, než si člověk všimne jich. Lidem se zpravidla vyhýbají,“ vysvětlila jednatelka Okresního mysliveckého spolku Mělník Božena Tatarová. Zvláštní opatrnost je podle ní na místě v případě bachyně s mláďaty. Pokud má pocit, že jsou její potomci ohroženi, může reagovat útokem.
Nejbezpečnější je proto zůstat v klidu, nepřibližovat se ke zvířatům a ponechat jim prostor k ústupu. Doporučený odstup je alespoň deset metrů.
Divoká prasata se objevují i v obcích
Výskyt divočáků přitom není omezen pouze na pole a lesy. Zvířata se stále častěji dostávají také do zastavěných částí obcí. Příkladem jsou Chvatěruby, kde divočáci poškodili část dětského hřiště, když půdu rozryli.
Obec se společně s myslivci pokusila situaci řešit instalací pachových ohradníků, které mají zvěř od obydlených míst odradit.
Podle Boženy Tatarové souvisí přibližování divokých prasat k lidským sídlům mimo jiné s tím, že ubývá volné krajiny. Zástavba se postupně rozšiřuje a přirozený prostor pro zvěř se zmenšuje.
Zemědělská pole jsou pro divočáky lákadlem
Významným zdrojem potravy jsou pro divoká prasata také rozsáhlé zemědělské plochy. Na polích mají nejen dostatek potravy, ale často také vhodný úkryt. Jejich přítomnost však může zemědělcům způsobovat značné škody.
Přestože jsou divoká prasata podle myslivců dlouhodobě početná, jejich stavy se snaží regulovat. K lovu dochází například při večerních čekaných nebo během organizovaných naháněk.
Myslivci spolupracují také se zemědělci. Pokud se například chystá sečení polí, mohou pomoci zvěř předem z porostů vyhnat, aby se minimalizovalo riziko jejího zranění.
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