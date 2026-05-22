Na Mělnicku roste boj o střední školy: Přijímačky patří k nejnáročnějším v regionu
Přijímací zkoušky na střední školy na Mělnicku patří mezi velmi náročné, zejména na gymnáziích v Kralupech nad Vltavou, Neratovicích a Mělníku. Uchazeči zde musí dosáhnout vysokého počtu bodů z českého jazyka a matematiky, aby měli šanci na přijetí. Nejvyšší bodovou hranici mělo Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou, kde bylo potřeba získat alespoň 52 bodů.
O některé školy je dlouhodobě obrovský zájem a počet přihlášek výrazně převyšuje kapacitu. Gymnázium Jana Palacha v Mělníku například přijalo velké množství přihlášek už v prvním kole a další kolo přijímacího řízení proto neotevíralo. Podobná situace nastala i na dalších gymnáziích v regionu.
Velkou roli v úspěchu u přijímaček hraje také příprava na základní škole. Mezi školy s nejlepšími výsledky patří například soukromá ZŠ ERIZA v Mělníku, ZŠ Veltrusy nebo ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou. Učitelé se zde zaměřují nejen na znalosti, ale také na práci s textem, logické myšlení a schopnost řešit úlohy pod časovým tlakem.
Konkurence mezi uchazeči zůstává vysoká a úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek často vyžaduje dlouhodobou a systematickou přípravu.
Fotografie je pouze ilustrační