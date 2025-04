Na kralupském sídlišti Cukrovar začaly práce na opravě sekundárních rozvodů

Už od poloviny dubna platí na kralupském sídlišti Cukrovar omezení nejen pro řidiče motorových vozidel, ale i pro chodce a v místě žijící obyvatele. Město se totiž rozhodlo ke kompletní opravě sekundárních rozvodů, a to u všech panelových domů.

Přestože se jedná o poměrně zásadní akci z hlediska zásahu do běžného života občanů, zůstanou veškerá parkovací místa zachována po celou dobu výkopových prací. Výjimkou jsou pouze stání nacházející se v zálivu lávky pro pěší. Celkově se jedná o osm míst. O tom, že byla tato akce neodkladná, vypovídají mimo jiné slova kralupského starosty Libora Lesáka: „Horkovody byly dvakrát zasaženy povodněmi, což se výrazně podepsalo na jejich pozdější funkčnosti. Proto jsme se s výrazným přispěním dotací rozhodli tuto akci uskutečnit ještě letos.“

Cílem projektu je snížení spotřeby primární energie, které bude dosaženo rekonstrukcí stávajících zastaralých rozvodů tepla a teplé užitkové vody na nové systémy distribuce. „Větve, které spadají pod náš bytový podnik, se snažíme postupně obnovovat. Občanům by rozsáhlá výměna měla přinést zejména nižší fakturace za teplo, nemluvě o bezporuchovém provozu přes zimní měsíce,“ uvedl dále kralupský starosta Libor Lesák, jenž v závěru připomněl, že práce na sídlišti Cukrovar by měly být ukončeny do konce měsíce srpna.

Akce s názvem „Oprava sekundárních rozvodů“ je realizována v rámci výzvy MPO – „Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového

vytápění I.“ Celkové náklady se vyšplhaly na necelých dvaadvacet miliónů, přičemž získaná dotace činí 12 571 173 Kč.