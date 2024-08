Na hřbitově sv. Václava v ulici Pražská vznikne nové kolumbárium

Nové kolumbárium by mělo už brzy zvýšit kapacitu hřbitova sv. Václava. Aktuálně je již hotový projekt, nyní probíhá stavební řízení a následovat bude výběr zhotovitele. U vstupu na hřbitov tak vznikne nový prostor pro zhruba 130 výklenků určených pro urny s popelem zemřelých, jejich fotografie, květiny a upomínkové předměty.

„V současné době je velkým problémem nedostatečná kapacita hřbitova sv. Václava. Kolumbárium by ho mělo pomoci vyřešit. Bude umístěné u vstupu do areálu, které nyní působí trochu nevzhledně. I to se díky kolumbáriu výrazně zlepší,“ uvedl starosta Mělníka Tomáš Martinec s tím, že kolumbárium bude sloužit také jako pietní shromaždiště. „Prostor je řešený jako částečně uzavřený, aby vzniklé prostranství působilo do jisté míry intimně a současně důstojně. Počítá se v něm s lavičkou, vodním prvkem a stromem,“ popisuje Tomáš Martinec.

Podle místostarosty Petra Kowandy by stavební práce mohly začít ještě letos. „S jejich ukončením počítáme v dubnu příštího roku,“ dodává. „Jednotlivé výklenky budou ve třech řadách, přičemž u každého bude žulová police pro umístění upomínkových předmětů či květin,“ upřesňuje ještě Petr Kowanda.