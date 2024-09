Na dálnici D8 u Prahy začne výměna. protihlukových stěn. Řidiči musí počítat se zdržením

V pátek 13. září začne výměna již nevyhovujících protihlukových stěn na dálnici D8 v km 0 – 9, na trase Praha – Panenské Břežany. Stavba s termínem uvedení do provozu na podzim bude ovlivňovat provoz pouze částečně.

Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajících protihlukových stěn a výstavba nových mobilních protihlukových stěn v katastrálním území Klíčany směr Praha s délkou 803 m a ve staničení 1,892 km – 2,695 km, v katastrálním území Panenské Břežany směr Praha s délkou 448 m ve staničení 3,600 km – 4,048 km a v katastrálním území Panenské Břežany směr Ústí nad Labem s délkou 528 m ve staničení 3,481 km – 4,009 km. Výška nových protihlukových stěn se bude pohybovat od 3,5 do 6 m. Podle posledního sčítání projede tímto dálničním úsekem denně na 50 tisíc vozidel, z toho nákladní doprava tvoří 30 %.

Umístění, rozměry a vlastnosti vycházejí ze zpracované projektové dokumentace. Nová protihluková opatření nahradí původní jak z důvodu nevyhovující délky, výšky, tak i požadovaných akustických parametrů. Charakter nové protihlukové stěny je mobilní, a to z důvodu plánovaného rozšíření dálnice D8 v tomto úseku. Terén dotčený stavbou bude upraven do původního stavu. Zatravněné plochy budou ozeleněny.

Práce budou zahájeny v pátek 13. září ve večerních hodinách, a to instalací provizorního dopravního značení, která bude prováděna až do neděle 15. září dopoledne. V této přípravné fázi bude provoz na dálnici veden v místě prací v režimu 1/1. Od pondělí 16. září pak již započne hlavní fáze stavby, kdy následně po celou dobu bude provoz na dálnici v místě prací veden v režimu 2/2 zúžené jízdní pruhy.

Zhotovitelem vybraným na základě výsledků veřejné soutěže je společnost EUROVIA CZ a.s., která se zavázala k provedení prací za 74,65 mil. Kč bez DPH. Uvést stavbu do provozu plánujeme do konce listopadu.