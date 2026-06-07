Na D8 mezi Novou Vsí a Lovosicemi začínají tříměsíční práce, provoz bude omezen
Od 8. června čeká řidiče na dálnici D8 mezi Novou Vsí a Lovosicemi dopravní omezení. Ředitelství silnic a dálnic zahájí modernizaci technologií na přibližně třicetikilometrovém úseku mezi 18. a 48. kilometrem dálnice. Stavba potrvá zhruba tři měsíce a její hodnota dosahuje 398 milionů korun bez DPH.
Hlavní součástí projektu bude instalace nového systému nouzového volání a modernizace zařízení určených pro řízení a monitoring dopravy. V některých místech dojde také k výměně středových svodidel a úpravám přejezdů ve středním dělicím pásu, což má zvýšit bezpečnost provozu.
Dálnice zůstane během prací průjezdná v obou směrech. Řidiči však budou muset počítat se zúženými jízdními pruhy a dočasným omezením rychlosti podle jednotlivých etap stavby. Správci komunikace proto doporučují zvýšenou opatrnost a důsledné sledování dopravního značení.
Modernizace navazuje na rozsáhlé investice do D8 z předchozích let, kdy byly například rekonstruovány tunely v Českém středohoří a obnoveny některé úseky vozovky.
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