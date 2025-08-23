Motorkáře přejelo několik aut. Smrtelná nehoda uzavřela D10 na několik hodin

V úterý brzy ráno došlo na dálnici D10 k tragédii. Okolo třetí hodiny ráno přijala policie několik hlášení od řidičů, kteří si ve směru na Trutnov všimli ležící motorky. Na 23. kilometru dálnice se následně sjely všechny složky integrovaného záchranného systému.
Podle dosavadního šetření došlo k nehodě, kdy motorkář narazil do svodidel a vlivem nárazu byl odmrštěn do protisměru. Tam ho bohužel přejelo několik projíždějících vozidel. Stroj zůstal v původním směru jízdy. Řidič motocyklu na místě podlehl těžkým zraněním.
„U zemřelého byla nařízena soudní pitva. Okolnosti nehody prověřují kriminalisté z Mladé Boleslavi, a to pro možné podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.
Dálnice byla kvůli tragické události uzavřena v obou směrech. Provoz se podařilo obnovit až kolem půl osmé ráno.