Monkey Barber: Jediný dětský barber už jede naplno. Přijďte a získejte slevu 20%

Začátek školního roku, Halloween, Vánoce. Je jedno, jakou akci si vyberete, pořád chcete, aby vaše děti vypadaly co nejlépe. Monkey Barber Kids ve Vodárenské ulici si pro prvních deset zákazníků připravil 20 procentní slevu na pondělí 14.10.2024!

První dětský barber na Mělníku začal fungovat teprve před nedávnem a už si našel své malé klienty. Zájem o profesionální střih stoupá i u dětí – hlavně u těch, co sledují nejrůznější trendy. Chtějí přece vypadat co nejlépe. Podnik najdou zájemci ve Vodárenské ulici, hned ve vchodě do dětské herny Kinderko.