Modernizace tratě Praha–Všetaty za 15 miliard začne kolem roku 2030

Pepa Kowanda

Správa železnic plánuje velkou modernizaci železniční tratě mezi Prahou a Všetaty. Projekt počítá s elektrizací a zdvoukolejněním celé trasy, která je dnes jednokolejná a kapacitně nedostačující. Se stavbou by se mělo začít kolem roku 2030.

Celkové náklady se odhadují zhruba na 15 miliard korun. Projekt bude rozdělen na dvě části: úsek z Prahy-Čakovic do Neratovic a z Neratovic do Všetat. Toto rozdělení má pomoci urychlit přípravu a snížit riziko zdržení.

Součástí modernizace bude také narovnání některých úseků tratě a zvýšení maximální rychlosti až na 120 km/h. Dnes je trať pomalejší a kvůli jednokolejnému provozu často nespolehlivá, což omezuje počet vlaků i kvalitu dopravy.

Projekt zahrnuje i úpravy stanic a zastávek, například v Neratovicích a Měšicích u Prahy, kde vznikne nová zastávka. Modernizací projdou také další zastávky v okolí.

Cílem je zvýšit kapacitu tratě, zlepšit spolehlivost provozu a zatraktivnit železniční dopravu v regionu, která je dnes kvůli omezením infrastruktury méně využívaná, než by mohla být.

Fotografie převzato: www.cd.cz

Počet přečtení: 529

