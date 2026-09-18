Mladíci v Libčicích riskovali život. Naskočili na rozjíždějící se vlak
Dva mladíci se v úterý odpoledne dopustili nebezpečného kousku na nádraží v Libčicích nad Vltavou. Krátce po 17. hodině naskočili na zadní část vlaku, který právě odjížděl směrem na Kralupy nad Vltavou. Jejich počínání zachytila žena čekající na nástupišti.
Žena dvojici vyfotila a snímek následně zveřejnila na sociálních sítích. Zároveň se prostřednictvím facebookových skupin obrátila na rodiče mladíků s žádostí, aby své děti upozornili na rizika podobného jednání.
„Naskočili na vlak v 17:10. Žádáme rodiče, aby jim doma domluvili, ohrožují sebe i okolí,“ uvedla ve svém příspěvku.
Při jízdě hrozí pád i střet s překážkou
Takzvaný train surfing spočívá v jízdě na vnější části jedoucího vlaku. Přestože může podobné jednání působit jako adrenalinová zábava, podle odborníků jde o velmi nebezpečnou činnost.
Na železniční trati v okolí Libčic mohou vlaky podle Českých drah dosahovat rychlosti až 100 kilometrů za hodinu. Na některých jiných úsecích přitom mohou soupravy jezdit ještě výrazně rychleji.
Člověku, který se pohybuje na vnější části vlaku, hrozí například pád pod kola soupravy nebo náraz do objektů umístěných v blízkosti trati. Nebezpečná mohou být návěstidla, konstrukce nebo další překážky.
Dalším rizikem je elektrické trakční vedení. V případě jeho kontaktu může dojít k zásahu elektrickým proudem s fatálními následky.
Případem se zabývá policie
Incidentem se podle dostupných informací zabývá také policie. Pokud se podaří mladíky identifikovat a případ bude mít trestněprávní dohru, může jim podle okolností hrozit až osm let vězení.
Train surfing se objevuje zejména jako forma vyhledávání adrenalinu. Někteří lidé své jízdy na vlacích zároveň natáčejí a následně zveřejňují na sociálních sítích, kde se snaží získat pozornost atraktivními záběry.
Jízda na střeše vlaku, schůdcích, spřáhlech nebo dalších vnějších částech soupravy však představuje riziko nejen pro samotného účastníka, ale potenciálně také pro další osoby v okolí.
Fotografie je pouze ilustrační.