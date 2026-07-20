Městská policie v Mělníku projde rozsáhlou rekonstrukcí. Modernější zázemí zlepší práci strážníků i služby pro veřejnost
Budova městské policie v Husově ulici v Mělníku čeká rozsáhlá rekonstrukce. Město do modernizace investuje více než 34 milionů korun včetně DPH. Stavební práce mají začít 20. července a dokončení je plánováno na konec příštího roku. Cílem projektu je vytvořit kvalitnější zázemí pro strážníky, modernizovat technické vybavení a zlepšit služby pro obyvatele města.
Jednou z hlavních změn bude úprava prostor určených pro kontakt s veřejností. V přízemí vznikne příjemnější prostředí pro občany, modernizací projdou také sociální zařízení a další provozní zázemí.
Výrazných změn se dočká i operační středisko městské policie. Bude větší, moderně vybavené a připravené na provoz nového městského kamerového systému. Součástí modernizace bude také nová technická infrastruktura, obrazovky i lepší pracovní podmínky pro strážníky ve službě.
Projekt počítá také s rozšířením kapacit městské policie. Dosud nevyužívané prostory ve vyšších podlažích se promění v nové kanceláře, spisovnu a výukovou místnost. Ta bude sloužit nejen ke školení strážníků, ale také pro preventivní programy zaměřené na bezpečnost obyvatel. V případě mimořádných událostí bude místnost díky záložním zdrojům a potřebnému vybavení připravena také pro krizové řízení.
Součástí rekonstrukce bude rovněž modernizace celé budovy. Vymění se okna, obnoví rozvody energií i vytápění a objekt získá klimatizaci. Ve dvoře navíc vznikne nová přístavba s tréninkovým zázemím pro strážníky, která nahradí současný nevyhovující objekt.
Přestože se budova nachází v městské památkové zóně, její historický charakter zůstane zachován. Projekt myslí také na osoby se sníženou pohyblivostí. U vstupu bude možné přivolat asistenci a k dispozici bude mobilní bezbariérová plošina.
Během rekonstrukce zůstane městská policie v provozu, i když může dojít k dočasným omezením. Po dokončení by měla modernizovaná služebna nabídnout lepší pracovní podmínky strážníkům a zároveň komfortnější prostředí pro občany, kteří jejích služeb využívají.
Fotografie je pouze ilustrační.