Město se brání spalovně v přístavu

Starosta města zaslal Krajskému úřadu Středočeského kraje vyjádření k záměru postavit v mělnickém přístavu loď, která by zde spalovala zdravotnický odpad. Město se tak k problému jednoznačně postavilo.

Výrobce zařízení – firma PDI sice jasně deklarovala, že by loď měla opustit mělnický přístav na konci roku, ale podle vyjádření města to ze záměru podaného na Krajský úřad Středočeského kraje nemusí být jednoznačné. „Musíme zcela vyloučit variantu, že by zařízení bylo provozováno na Mělníku. Považujeme tuto možnost za naprosto nepřijatelnou a budeme se proti ní bránit všemi dostupnými prostředky,“ uvedl starosta Mělníka Tomáš Martinec.

V oznámení o záměru, které je podkladem pro posouzení dopadů na životní prostředí, chybí některé podstatné informace, uvádí se v prohlášení města. „S ohledem na charakter záměru, by navíc měl být posuzován v režimu úplného posuzování vlivů na životní prostředí, tedy v rámci takzvané „velké EIA“,“ konstatoval starosta. Záměr by tedy podle města měl být doplněný o další náležitosti – stanovisko vodoprávního úřadu, správce toku, Krajské hygienické stanice a Hasičského záchranného sboru. Zároveň by měl být zpracován podrobný havarijní plán a dopravní studie. V neposlední řadě by záměr měl být veřejně projednán, aby se k němu mohli vyjádřit i občané města Mělníka.

