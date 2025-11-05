Město Mělník napraví problematický zpomalovací práh v ulici Plavební

V oblasti Rybářů u starého mostu v Mělníku byla instalována nová konstrukce zpomalovacího prahu (retardéru), který měl zvýšit bezpečnost chodců. Po zpřístupnění ulice se ale ukázalo, že vozidla s nízkým podvozkem a především autobusy mají s průjezdem značné potíže – některým dokonce hrozilo zachycení podvozku.
Radnice města Mělník a zhotovitelská firma se shodly, že je třeba úprava. Podle mluvčího radnice budou opravy zahájeny v pondělí 10. listopadu a potrvají maximálně čtyři dny. Náklady ponese stavební firma.
Kvůli stávajícímu stavu se již v úseku ulice musí autobusy veřejné dopravy nadále vyhýbat – spoje zde nemohou zajíždět v obou směrech. Zastávka Mělník, Rybáře zůstává v jednom směru sice v provozu, v opačném směru ale platí omezení.
„Dojde ke snížení zpomalovacího prvku tak, aby projely všechny autobusy,“ uvedl starosta města, který situaci na svém profilu potvrdil.
Radnice zdůrazňuje, že zařízení retardérů bylo schváleno všemi příslušnými orgány a instalováno renomovanou firmou, přesto ale výsledek neodpovídal praxi. Řešení je proto nutné co nejrychleji provést.