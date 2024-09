Memorandum o postupu při revitalizaci náměstí Karla IV. je podepsané

Memorandum, které v srpnu jednomyslně schválili všichni zastupitelé, včera podepsal starosta města Tomáš Martinec a jednatel Property Mall David Polanecký. Dokument se týká společného postupu při revitalizaci mělnického náměstí Karla IV a jeho znění najdou občané na webových stránkách města.

„Náměstí Karla IV. patří mezi místa, která si zaslouží výraznou změnu. V minulosti proběhlo několik pokusů o úpravu jeho podoby, ale žádný se nepodařilo dotáhnout. Dnešní podpis memoranda je příslibem toho, že tentokrát se podaří projekt dotáhnout a náměstí bude plnohodnotnou součástí centra našeho města s živým veřejným prostorem,“ uvedl starosta Mělníka Tomáš Martinec.

„Jsem rád, že se podpisem memoranda dostáváme do další fáze projektu revitalizace druhého mělnického náměstí. Obsah memoranda jsme se všemi zastupiteli probírali při jeho projednávání a je dostupné i na webu města. Chci znovu zdůraznit, že dokument stanovuje mantinely, které nám umožní transparentně a v zájmu města a jeho občanů projekt posunout blíže k cíli a je připraven se vší odpovědností a profesionalitou. Přesto, že jsem v některých diskuzích zaznamenal účelové výhrady k našemu partnerovi, musím zdůraznit, že jde o silnou a důvěryhodnou skupinu. Jsem rád, že se podpisu memoranda zúčastnil i její vlastník, pan Robert Schneider,“ uvedl Tomáš Martinec. Dohoda na základních principech revitalizace náměstí mezi městem a Property Mall je nutná. „Property Mall je vlastníkem řady objektů a pozemků na náměstí. Bez shody, která obě strany zavazuje k aktivní spolupráci na nové podobě náměstí, by to nešlo,“ dodává starosta města.

Na 26. září je svolané veřejné projednávání projektu, kde občané budou mít možnost debatovat o budoucí podobě náměstí s vedením města i se zástupci Property Mall. „Je to jen jedna z možností, jak mohou Mělničané vyjádřit svůj názor na projekt a dozvědět se o něm maximum informací. A další debaty budou následovat. Aktuálně je hotová takzvaná hmotová studie, která se zabývá hlavními proporcemi budov na náměstí. V příštím roce se bude transparentně hledat developer projektu, který od města dostane i detailně shrnuté požadavky občanů vzešlé z veřejných projednání. Následovat pak bude projektování a povolování staveb,“ přiblížil Tomáš Martinec další postup.

Skupina Property Mall investuje do obchodních domů a center po celé republice. „Uvědomujeme si potenciál, jaký jejich budoucí přestavba může okolí přinést. S projekty revitalizací podobného typu máme zkušenosti a vždy usilujeme o korektní a transparentní vztahy s partnery, přesto, že v projektu neplánujeme figurovat jako developer. Projekt jsme iniciovali již za minulého vedení města se zapojením všech politických klubů a chceme do něj přinášet jak byznysovou perspektivu, tak i svá doporučení,“ uvedl majitel Property Mall Robert Schneider.