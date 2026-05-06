Mělník začne stavět skatepark a pumptrack. Projekt v Podolí má konečně zelenou
Dlouho připravovaný projekt nového skateparku a pumptrackové dráhy v mělnickém parku Na Podolí se posouvá do realizační fáze. Město získalo potřebné stavební povolení a samotná výstavba by měla začít nejpozději v průběhu června, tedy ještě před letními prázdninami.
Nové sportoviště vznikne v rámci širší revitalizace parku Na Podolí, která patří mezi významné investice města. Projekt byl připravován delší dobu a jeho finální podoba vychází i z podnětů veřejnosti.
Součástí areálu bude jak skatepark určený pro skateboardisty, tak pumptracková dráha vhodná pro kola, koloběžky i další sportovní vybavení. Obě části jsou navrženy tak, aby se doplňovaly a umožňovaly širší využití pro různé věkové i výkonnostní skupiny sportovců.
Podle informací radnice se jedná o projekt, který byl v minulosti opakovaně odkládán a jeho realizace nebyla jistá. Nyní se však přípravy podařilo dotáhnout do finální fáze a město může přistoupit k samotné stavbě.
Nový skatepark a pumptrack mají výrazně rozšířit možnosti sportovního vyžití v Mělníku, zejména pro děti a mládež. Zároveň se očekává, že přispějí k celkovému oživení parku Na Podolí a zatraktivní tuto lokalitu pro širokou veřejnost.
