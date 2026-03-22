Mělník si užil premiéru trhu. Teď zve na Velikonoční jarmark
První ročník Mělnického trhu, který se konal v sobotu na Mělník, přilákal překvapivě velké množství návštěvníků. Přestože počasí nebylo zrovna ideální a oblohu po většinu dne pokrývala šedá mračna, atmosféra na Náměstí Míru byla velmi příjemná a živá. Lidé si nenechali ujít příležitost projít se mezi stánky, ochutnat lokální produkty a strávit čas s rodinou či přáteli.
Na tuto povedenou akci brzy naváže další událost, která do centra města vnese jarní a sváteční atmosféru. V sobotu 28. března 2026 se na stejném místě uskuteční Velikonoční jarmark Mělník 2026. Přijďte si užít nejen nakupování velikonočních dekorací a produktů, ale také ochutnat dobré občerstvení.
Chybět nebude ani hudební doprovod, o který se postará Filip Joker, a těšit se můžete i na kolotoč pro děti.
Velikonoční jarmark nebude probíhat pouze na náměstí, ale zároveň i v Regionální muzeum Mělník, kde si návštěvníci budou moci vychutnat další doprovodný program.
