Mělník si připomene srpen 1968. Na náměstí Míru zazní Kryl a hlas paměti

V úterý 21. srpna se na náměstí Míru uskuteční vzpomínková akce k výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Událost začne v 17 hodin a nabídne výstavu, diskusi i živou hudbu.
Pod názvem „Mělník hraje Kryla 25 – PAMATUJ!“ se veřejnost může těšit na program, který připomene události srpna 1968 nejen jako historickou vzpomínku, ale také jako výzvu k občanské odpovědnosti dnes.
Na místě bude k vidění výstava fotografií a dobových tiskovin, zachycujících atmosféru okupace v Mělníku a okolí. Otevřené diskuzní fórum dá prostor názorům – vystoupí pamětníci i zástupci mladé generace, mikrofon ale bude přístupný i veřejnosti.
Hudební část programu obstarají Petr Baťa a Marek Holý, kteří zazpívají výběr písní Karla Kryla, symbolu protestní tvorby a hlasu generace, jež srpen 1968 prožila na vlastní kůži.
Organizátoři připomínají, že události před 56 lety by neměly upadnout v zapomnění. „Tisíce lidí tehdy čelily tankům i vlastní bezmoci. Dnes, kdy sílí snahy relativizovat zločiny komunismu, je důležité si připomínat, kam nechceme zpět,“ uvedl organizátor akce Tomáš Trejbal.