Mělník se dočká prvního KFC. Fastfood vyroste u Tesca ve Vodárenské ulici

Mělník se brzy zařadí mezi města, kde si lidé budou moci dopřát kuřecí speciality z populárního řetězce KFC. První pobočka této značky má vyrůst u obchodního řetězce Tesco ve Vodárenské ulici.
Dosud se milovníci kuřecích křidélek a sendvičů museli za KFC vydat do Prahy. To se má brzy změnit.
„S KFC máme podepsánu smlouvu, poskytneme jim pozemek pro výstavbu fastfoodu,“ potvrdil Michal Rákos ze společnosti Tesco. Nová restaurace má vzniknout v těsné blízkosti stávajícího hypermarketu naproti prodejně Pepco.
Podle aktuálních informací je projekt zatím ve fázi příprav. Otevření první mělnické pobočky KFC se očekává v průběhu roku 2026, konkrétnější termín však zatím nebyl stanoven.