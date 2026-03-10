Mělník se chystá na oslavy svatého Patrika. Centrum města zaplní hudba, tanec i zelené pivo
Masopustní oslavy jsou sice minulostí, centrum Mělníka ale dlouho bez zábavy nezůstane.. Do ulic se vrátí hudba, tanec i dobrá nálada během oslav svatého Patrika.
V sobotu 14. března se na náměstí Míru uskuteční celodenní program inspirovaný irskou kulturou. Organizátoři připravili pestrou nabídku pro malé i velké návštěvníky.
Hudební a taneční vystoupení
Na pódiu se během dne představí řada hudebních i tanečních skupin. Irskou atmosféru přiblíží například kapely Asset, Isara, Poitín nebo Andy Wills. Taneční energii přinesou vystoupení InSpiral Dance Company a program doplní také Blue Squadron Pipe Band. Nebude chybět ani vystoupení místních mažoretek Brillante Stars Mělník.
Tematické občerstvení
K oslavám svatého Patrika patří samozřejmě také dobré jídlo a pití. Návštěvníci se mohou těšit na zelené pivo, irské speciality a různé soutěže. Po celý den bude centrum města laděné do irského stylu, takže vítané je i oblečení v zelené barvě.
Zábava pro děti
Program myslí také na rodiny s dětmi. Pro nejmenší budou připraveny tvořivé dílny, balónkové atrakce a naučná stezka, díky které si děti mohou den užít hravou formou.
Mělník pokračuje v kulturní sezóně
Po úspěšném masopustu tak Mělník znovu potvrzuje, že kulturní dění ve městě pokračuje naplno. Pokud ještě nemáte plány na víkend, můžete zůstat ve městě a přijít si užít svatopatrické oslavy přímo na náměstí Míru.