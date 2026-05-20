Mělník rozšíří sportovní areál Na Podolí. Přibudou beachvolejbalové kurty i nové šatny
V mělnickém sportovním areálu Na Podolí vzniknou nové beachvolejbalové kurty. Projekt naváže na předchozí investice do místních sportovišť. Současně pokračuje také rozsáhlá rekonstrukce šaten u sportovní haly, které budou sloužit fotbalistům i dalším sportovcům. Po dokončení oprav by měla letos na podzim začít samotná výstavba kurtů.
Nové beachvolejbalové kurty budou určeny nejen pro veřejnost, ale také pro sportovní kluby jako součást tréninkové přípravy. Zázemí zajistí modernizované šatny v blízkosti areálu.
Přípravy na stavbu už začaly. „Teď se dělají přípojky na sítě,“ uvedl mluvčí mělnické radnice Jan Denemark Nováček. Podle projektu vyjdou nové kurty přibližně na pět milionů korun, aktuálně město vypisuje výběrové řízení na zhotovitele. Stavba by měla trvat několik měsíců. Součástí projektu bude také drenážní systém, který zabrání podmáčení areálu.
Správu kurtů převezme městská společnost Sportoviště Mělník.
Rekonstrukce šaten u sportovní haly přinese nové zázemí včetně sprch a toalet. Celkové náklady na tuto investici přesáhnou 20 milionů korun.
Město v areálu investuje dlouhodobě. Už loni zde vznikla dvě nová fotbalová hřiště – jedno s umělým povrchem a druhé s přírodní trávou. Náklady na jejich vybudování dosáhly přibližně 20 milionů korun.
