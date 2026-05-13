Mělník přivítá milovníky vína. Tradiční vinařská akce se vrací na náměstí

Pepa Kowanda

Na jaře se Mělník opět promění v místo plné vůně vína, dobrého jídla a příjemné atmosféry. V sobotu 16. května 2026 od 15:00 do 22:00 ožije Náměstí Míru i Svatováclavská ulice tradičním setkáním mělnických vinařů a milovníků vína. Oblíbená akce nabídne návštěvníkům možnost ochutnat to nejlepší z místní vinařské produkce a užít si pohodové odpoledne i večer v srdci historického Mělníka.

Hlavním lákadlem letošního ročníku bude degustační zóna na Náměstí Míru s tématem „Novinky mělnických vinařů“. Návštěvníci se mohou těšit na nová vína a zajímavosti z produkce místních vinařství. Svatováclavská ulice bude tradičně patřit stánkům s občerstvením, kde nebude chybět široký výběr dobrot k vínu i posezení s přáteli.

O hudební atmosféru se postará kapela Ukulele Troublemakers, která zahraje na malém pódiu před barem Díra a doplní celý den pohodovou náladou.

Myslí se také na rodiny s dětmi. Od 15:00 do 18:00 bude v parku u kostela sv. Petra a Pavla připraven dětský koutek od Pidiškolka, kde si nejmenší návštěvníci užijí zábavu, zatímco rodiče budou moci v klidu degustovat.

Vstupné zůstává stejné jako v minulém roce. Návštěvníci si mohou vybrat mezi ročníkovou degustační sklenkou a páskou na ruku za 150 Kč, nebo variantou pásky za 100 Kč s vlastní skleničkou z minulých ročníků. Obě možnosti slouží jako oficiální vstupenka na akci, bez které nebude možné degustovat vína u vinařů.

Přijďte si užít jedinečnou atmosféru mělnického vinařského jara, ochutnat skvělá vína, setkat se s vinaři a strávit příjemný den v centru města. Organizátoři děkují za podporu vedení města Mělníka i všem partnerům akce a těší se na setkání s návštěvníky.

Nejaktuálnější informace sledujte na facebookových stránkách @melnickykost.

Fotografie převzato: FB město Mělník 

