Mělník přivítá finalistky Miss ČR. V závěru prázdnin proběhne volba Tváře města

Módní přehlídky, dětský program u bazénu, večer v rytmu devadesátek a hlavně volba Tváře města Mělníka 2025. Takový bude poslední srpnový víkend v Mělníku, kde v sobotu 30. srpna 2025 proběhne celodenní akce spojená s účastí finalistek soutěže Miss České republiky.
Program odstartuje už v 11:00 na letním koupališti, kde se uskuteční oblíbená pool party s finalistkami. Pro návštěvníky všech věkových kategorií bude připraven animační program u bazénu, soutěže a zábava pro děti i dospělé.
Hlavní část dne se ale odehraje večer od 19:00 na náměstí Míru. Návštěvníky čekají módní přehlídky a především slavnostní volba Tváře města Mělníka 2025 – vítězku vyberou diváci z řad finalistek Miss ČR. Atmosféru doplní večer ve stylu 90. let, hudební vystoupení, DJs, tematické soutěže a zajímaví hosté.
Celý program pak vyvrcholí ve 22:00 v Bill Music Clubu, kde se koná oficiální afterparty s finalistkami.
Akce má také charitativní rozměr. Výtěžek poputuje na podporu ZŠ se speciálními třídami Mělník, která se věnuje výuce dětí se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a poruchou autistického spektra.
Organizátoři děkují partnerům akce, mezi které patří město Mělník, hotel Jaro, stavební firma Domecos, Mironet, Vinařství Chorouš, Hatax, letní koupaliště Mělník, Kafe Mělník Bistro, Správa nemovitostí Convia Consult, Monkey Barber Kids, Úklid Mělník a tisk a grafika Wendy.