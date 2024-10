Mělník přitvrzuje v postihu účastníků technoparty

Zastupitelé města Mělník v pondělí 21. října schválili obecně závaznou vyhlášku, která zpřísňuje podmínky pro pořádání a průběh akcí typu technoparty. Jejím cílem je zabezpečit veřejný pořádek a klid obyvatel města v souvislosti s konáním podobných neoznámených akcí.

V minulých měsících se konala opakovaně na soukromém pozemku blízko ulice Na ráji technoparty. Rušila obyvatele okolních domů, akce také působila nedůstojně vzhledem k tomu, že se konala v bezprostřední blízkosti hřbitova. „Proto jsme ve spolupráci s ministerstvem vnitra a za využití zkušeností z jiných obcí hledali nástroj, který by rušení obyvatel eliminoval. Nechali jsme vypracovat obecně závaznou vyhlášku, jejímž cílem je zpřísnit postih nejen pořadatelů, ale i všech účastníků podobných akcí,“ zdůraznil starosta města Mělníka Tomáš Martinec. „Musím při této příležitosti pochválit pravidelnou dobrou spolupráci s Městskou policí Mělník a Policií ČR, součinnost při správním řízení v rámci městského úřadu. Bohužel ale dosud neexistoval účinný nástroj, jak zamezit rušení nočního klidu hlasitou hudbou. Vždy došlo ke krátkodobému ztlumení, ale decibely časem opět narostly,“ konstatoval Tomáš Martinec. Schválená vyhláška byla konzultována i s vedením policie a správního odboru městského úřadu.

Vyhláška definuje, co je považováno za narušení veřejného pořádku. Týká se akcí, kterých se účastní více než 20 lidí a trvá nejméně 12 hodin. Organizátor je podle vyhlášky povinen akci nahlásit 60 dní předem a v době jejího konání ji přerušit v době od 22 do 6 hodin. Má povinnost zajistit, aby během přerušení akce nedocházelo k obtěžování osob žijících v zastavěné části města nadměrným hlukem, prachem, světlem či vibracemi. V této době jsou také účastníci povinni přerušit svou aktivní účast na akci. Vyhláška přesně stanovuje i další povinnosti organizátora a účastníků akce.

„Při nerespektování závazného postupu stanoveného vyhláškou se organizátor neoznámené akce dopouští přestupku. V přestupkovém řízení může dostat v souladu s platnými právními předpisy pokutu nejen organizátor, ale i jednotliví účastníci akce. Při opakovaném spáchání přestupku to může být až 45 tisíc korun. To je již podle mého názoru citelný postih, který by měl vést minimálně k tomu, aby účastníci akce uposlechli výzev Policie ČR nebo Městské policie Mělník a chovali se v souladu s vyhláškou města,“ uzavřel starosta města