Mělník pod dohledem: Policie rozdávala pokuty i preventivní dárky

Mělničtí policisté se zapojili do krajské dopravně bezpečnostní akce, která byla zaměřena na nejzranitelnější účastníky silničního provozu – chodce, cyklisty a motocyklisty.
Tato skupina patří mezi nejohroženější, protože na rozdíl od řidičů automobilů postrádá konstrukční ochranu, airbagy či bezpečnostní pásy. Motorkáři sice disponují přilbou a ochranným oděvem, ale i tyto pomůcky mají své limity. Při střetu s automobilem tak často dochází k vážným zraněním.
Do akce bylo nasazeno deset policistů, kteří během kontrol odhalili deset dopravních přestupků, řešených na místě pokutou v příkazním řízení. Mezi přestupci byli i chodci, kteří například nerespektovali světelnou signalizaci na železničním přejezdu a přešli trať na červenou.
„Přecházet železniční přejezd na červenou je hazard se životem. Vlak má dlouhou brzdnou dráhu a nelze očekávat, že strojvedoucí dokáže včas reagovat. Navíc se vlak může blížit i z opačného směru, než lidé předpokládají,“ upozornila mluvčí PČR Martina Hamplová.
Policisté při kontrolách rovněž zdůrazňovali cyklistům povinnost nosit přilbu, mít funkční světla a reflexní prvky. Kromě cyklistů a chodců kontrolovali i řidiče motorových vozidel, zaměřili se na dodržování pravidel silničního provozu, zákaz alkoholu a drog za volantem, povinnou výbavu a technický stav vozidel.
Během akce bylo zkontrolováno celkem 30 vozidel, včetně jízdních kol. Řidiči, kteří měli vše v pořádku, obdrželi od preventistů malý dárek – nealkoholické pivo a tester na alkohol v dechu.
Akce měla především preventivní charakter. Jejím cílem nebylo jen pokutovat, ale také upozornit veřejnost na rizikové chování a zvýšit povědomí o důsledcích, které může mít nepozornost nebo porušování pravidel na silnicích.