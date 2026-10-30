Mělník ovládnou strašidla, kouzla a tajemství. Děti se vydají po stopách záhadného zloděje
Centrum Mělníka se v sobotu 31. října promění v místo plné záhad, kouzel a strašidelné zábavy. Na malé i velké návštěvníky čeká dobrodružná stezka historickým centrem, tematický program na náměstí Míru i speciální prohlídky mělnického podzemí.
Letošní program se ponese v duchu napínavého pátrání. Pod městem se totiž ukrývá tajemství. Záhadný zloděj přezdívaný Stín odcizil vzácný poklad a zmizel v mělnickém podzemí. Úkolem malých dobrodruhů bude vypátrat ztracené mince a vrátit je tam, kam patří.
Dobrodružná stezka začne v Turistickém informačním centru Mělník, kde děti získají mapu a vydají se plnit nejrůznější úkoly v historickém centru. Na ty, kterým se podaří stezku úspěšně dokončit, čeká sladká odměna.
Náměstí Míru nabídne pestrý program
Zábava bude pokračovat také na náměstí Míru, kde je připraveno několik vystoupení.
Ve 15 a 16.30 hodin se představí Úžasné divadlo fyziky ÚDiF se svými Ducha-plnými pokusy. V 16 hodin přijde na řadu taneční vystoupení Dana Pala Creativity a v 17.30 hodin vyvrcholí program velkolepou ohnivou show skupiny Ilusias.
Po celé odpoledne si návštěvníci budou moci užít také věštění z karet, malování na obličej, tvořivé dílničky pro děti nebo tematický fotokoutek.
Odvážlivci se vydají i do mělnického podzemí
Pro ty nejstatečnější budou připraveny speciální prohlídky mělnického podzemí. Konat se budou každých 30 minut v čase od 14.30 do 17 hodin.
Počet míst je však velmi omezený. Prohlídky jsou určeny především dětem a počet dospělých doprovázejících osob bude regulován.
Vstup na akci je zdarma
Strašidelné odpoledne nabídne příležitost užít si Halloween trochu jinak – s dobrodružstvím, zábavou a objevováním tajemných zákoutí historického Mělníka.
Akce se koná v sobotu 31. října a vstup je zdarma. Připravena je ve spolupráci s městem Mělník a Mělnickým kulturním centrem (Mekuc).
Zdroj: Facebook město Mělník (odkaz na fotografii)