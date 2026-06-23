Nová budova dětských skupin v Mělníku otevřela své dveře. Nabízí místo pro 48 dětí
Mělník slavnostně otevřel novou budovu dětských skupin ve Sportovní ulici. Moderní zařízení poskytne zázemí pro 48 dětí, především ve věku kolem dvou let. Díky rozšíření kapacit město nyní pokrývá současnou poptávku rodičů po péči o nejmenší děti.
Nové prostory slouží dvěma dětským skupinám, z nichž každá pojme 24 dětí. Kromě mělnických rodin budou zařízení využívat také některé děti z okolních obcí. Podle vedení města jsou současné kapacity mateřských škol dostatečné i pro přijímání dvouletých dětí.
V následujících letech by mělo v Mělníku vzniknout několik stovek nových bytů. Přesto město očekává, že díky klesající porodnosti zůstanou ve školkách i nadále volná místa pro nové obyvatele. Radnice tak počítá s tím, že bude schopna zajistit předškolní péči i pro rodiny, které se do nových bytů v budoucnu přistěhují.
Nová budova byla navržena s důrazem na energetickou úspornost a šetrný provoz. Je vybavena zelenou střechou, fotovoltaickými panely, podlahovým vytápěním a moderním systémem vzduchotechniky s rekuperací. Součástí areálu je také zahrada s herními prvky, kterou mohou využívat nejen děti z dětských skupin, ale také děti ze sousední mateřské školy.
Na výstavbu získalo město dotaci ve výši 35 milionů korun od Ministerstva práce a sociálních věcí, která pokryla většinu nákladů. Mělník ze svého rozpočtu doplatil přibližně dva miliony korun.
Dětské skupiny představují pro rodiče důležitou možnost, jak skloubit rodinný a pracovní život. Umožňují dřívější návrat do zaměstnání, ať už z ekonomických důvodů, nebo kvůli zachování profesních zkušeností a kontaktu s oborem. Otevření nového zařízení tak rozšiřuje nabídku péče o nejmenší děti a přináší další podporu rodinám ve městě i okolí.
Fotografie převzato FB město Mělník