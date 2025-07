Mělník, náměstí Míru

(Velké náměstí, náměstí Svobody, náměstí Heidrichplatz, náměstí J.V. Stalina).

Srovnávací fotografie z roku 1892 a z roku 2020.

Čtvercová kašna s vodotryskem i barokní stavbička nad městskou studnou byly z náměstí odstraněny v roce 1893. Tehdy zlí jazykové tvrdily, že to bylo kvůli spolku Sokol. Kašna byla rozebrána a přemístěna do nově zřízeného parku na Polabí, kde byla až do roku 1941. Pak byla instalována na radničním dvoře. Šestiboká stavba nad studnou byla tak zchátralá , že už nic jiného nezbývalo, než ji zbourat. Na nároží střechy byly umístěno šest pískovcových soch českých světic a světců, na vrcholu střechy byla osazena socha P. Marie. Sochy byly deponovány do areálu Nejsvětější Trojice na Chloumku, bohužel se nezachovaly. Strop nad městskou studnou byl zaklenut klenbou pod úrovní dlažby náměstí.

Stávající Okresní dům a dům G. Picka byly zbořeny v roce 1938 a nahrazeny novostavbou ONV v roce 1939 podle projektu arch. Josefa Širce a Bedřicha Zemana. Ihned po kolaudaci byl obsazen německými okupačními úřady. Budova radnice byla rekonstruována a byly provedeny přístavby směrem do dvorního traktu v období protektorátu.

Průčelí domu JUDr. Aloise Balíka bylo změněno na novorenesanční se sgrafity a třemi malbami s výjevy Smetanovy opery Prodaná nevěsta. Průčelí domu rodiny Kavkovy a Flussovy bylo přestavěno v kombinaci stylů art deco a kubismu (vedlejší domy vedle radnice vpravo).

Foto, reprofoto a text: Karel Lojka