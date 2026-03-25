Mělník i Kralupy si připomenou 90 let Zdeňka Svěráka. Oslavy nabídnou přímý přenos i doprovodný program

Významné jubileum Zdeněk Svěrák si mohou připomenout diváci napříč celým Českem. Oslavy jeho 90. narozenin budou přenášeny živě do kin, a zapojí se i města jako Kralupy nad Vltavou a Mělník.

V Kralupech mohou lidé sledovat přímý přenos v kině Vltava, na Mělníku pak v kulturním domě. Program začíná 28.3.2026 v 18:30 a nabídne společnou oslavu této výrazné osobnosti české kultury.

Speciální program se chystá také v mělnickém Brlohu v Bezručově ulici, kde oslavy odstartují už v 17:45. Návštěvníci se mohou těšit na tematický seminář s názvem „Po stopách Járy Cimrmana na Mělníku“, který vzdá hold legendární postavě Jára Cimrman.

Seminář nabídne několik zajímavých příspěvků:

  • dr. Oskar Blažek vystoupí s úvodním slovem „Stopy génia na Mělníku“
  • prof. Karel Lojka představí referát „Jára Cimrman mělnický“
  • doc. Alena Krausová přiblíží „Přínos génia mělnickému vinařství“

Po skončení přímého přenosu bude v Brlohu následovat krátká pauza na občerstvení. Večer pak vyvrcholí od 20:30 hodin afterparty, která slibuje i překvapení pro návštěvníky.

 

